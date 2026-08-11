Incendio forestal en Samacá está controlado en un 90%

El incendio forestal registrado en la vereda Churruvita, sector El Mamonal, en Samacá, está controlado en un 90%, tras el trabajo de 22 unidades de los cuerpos de bomberos de Samacá, Tunja y Cundinamarca. Un helicóptero de la Gobernación de Boyacá, equipado con sistema Bambi Bucket, continúa apoyando las labores de extinción.

Según informó el alcalde Wilson Castiblanco Gil, el incendio, al parecer provocado, afectó más de 34 hectáreas de cobertura vegetal. Las conflagraciones registradas en las veredas Chorrera y Quite ya fueron extinguidas. El mandatario pidió evitar quemas agrícolas y fogatas, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos de agosto, que favorecen la propagación del fuego.

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Ante la temporada seca y el fenómeno de El Niño, la Alcaldía activó medidas de prevención, entre ellas el monitoreo de zonas críticas, campañas de ahorro y uso eficiente del agua y la articulación con las comunidades para atender oportunamente nuevas emergencias.

Además, la administración municipal construyó más de 300 reservorios para almacenar agua y reforzó las acciones de protección del recurso hídrico, mientras avanza la investigación para establecer el origen del incendio.