Acerías Paz del Río apoyará a rescatistas tras el terremoto y donará acero para Catedral Manizales
El Grupo Trinity y Acerías Paz del Río apoyarán las labores de rescate y reconstrucción tras el terremoto
Boyacá
El Grupo Trinity y su filial, Acerías Paz del Río se une con acciones concretas de solidaridad en medio de la tragedia que vive el país por el terremoto que afectó nueve departamentos del país y que deja ya más de 180 personas muertas, 222 desaparecidas y más de 1.600 heridas.
En un comunicado informaron que, “como respuesta inmediata y en apoyo a quienes con solidaridad y generosidad trabajan en las labores de rescate y atención de la emergencia con la donación de kits y elementos de protección personal para fortalecer las operaciones de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana”.
Además, Acerías Paz del Río donará todo el acero que se necesite para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales.
A través de sus compañías, el Grupo Trinity se sumará también a la campaña “Colombia un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...