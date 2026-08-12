Acerías Paz del Río apoyará a rescatistas tras el terremoto y donará acero para Catedral Manizales

Paz del Río donará todo el acero que se necesite para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales.

Boyacá

El Grupo Trinity y su filial, Acerías Paz del Río se une con acciones concretas de solidaridad en medio de la tragedia que vive el país por el terremoto que afectó nueve departamentos del país y que deja ya más de 180 personas muertas, 222 desaparecidas y más de 1.600 heridas.

En un comunicado informaron que, “como respuesta inmediata y en apoyo a quienes con solidaridad y generosidad trabajan en las labores de rescate y atención de la emergencia con la donación de kits y elementos de protección personal para fortalecer las operaciones de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana”.

Además, Acerías Paz del Río donará todo el acero que se necesite para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales.

A través de sus compañías, el Grupo Trinity se sumará también a la campaña “Colombia un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.