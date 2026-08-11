Laura Silva cuestiona gestión de alcaldesa encargada de Tunja

La concejal de Tunja, Laura Silva, cuestionó la gestión de la alcaldesa encargada María Paula Jiménez, quien dejó el cargo tras permanecer cerca de dos meses al frente de la administración municipal. Silva aseguró que, pese a que inicialmente esperaba una gestión orientada a «organizar la casa» y alejada del clientelismo, terminó con cuestionamientos por decisiones y contratos realizados durante los últimos días de su administración.

Uno de los principales reparos planteados por la concejal está relacionado con un contrato que, según afirmó, fue suscrito en los últimos días de la administración con la Fundación Solsticio. Silva cuestionó la capacidad financiera de la entidad frente al valor contratado y aseguró que existen antecedentes de actuaciones de los organismos de control que deben ser tenidos en cuenta. «...Realmente es muy triste...», señaló la cabildante, al considerar que este tipo de actuaciones deben ser revisadas y, de comprobarse irregularidades, generar responsabilidades.

Silva también puso la lupa sobre la celebración del Día del Campesino. Según la concejal, el evento habría pasado de costar alrededor de 400 millones de pesos el año anterior a unos 850 millones en 2026. Además, sostuvo que la actividad habría sido utilizada como escenario de proselitismo político en favor de candidatos cercanos a la administración. A esto sumó cuestionamientos por cambios recientes de personal en escenarios culturales, entre ellos la Escuela Superior de Artes, donde, según afirmó, se habría retirado a una docente para vincular a otra persona.

Frente al alcalde entrante, la concejal Laura Silva aseguró que todavía no cuenta con suficientes elementos para emitir una evaluación sobre su gestión. Manifestó, sin embargo, que espera que la nueva administración tome decisiones acertadas y atienda las necesidades del sector cultural. «...Todavía no tengo una idea, pero le deseo mucho éxito...», afirmó Silva, quien insistió en que la ciudad necesita una administración que fortalezca la cultura y se distancie de prácticas que, según sus cuestionamientos, se habrían presentado en gobiernos anteriores.