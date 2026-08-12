Hospital de Chiquinquirá suspenderá servicios a usuarios de Coosalud y Protección por deudas

Más de 1.000 usuarios podrían verse afectados; se mantendrán los servicios de urgencias y atención a mujeres gestantes.

Chiquinquirá

El Hospital de Chiquinquirá anunció que, a partir del sábado 15 de agosto, suspenderá varios servicios a los usuarios afiliados a las EPS Coosalud y Protección, debido a los incumplimientos en los pagos que, según la institución, han generado una cartera superior a los 11.000 millones de pesos.

La gerente del Hospital de Chiquinquirá, Juliana Cortázar, explicó que la decisión fue adoptada después de agotar diferentes mecanismos de diálogo y gestión con las dos EPS.

“Nos vemos en la necesidad de hacer la suspensión de servicios para las EPS Coosalud y Protección, desafortunadamente, dados los múltiples incumplimientos por parte de estas dos EPS”, dijo.

La funcionaria detalló que la deuda de Coosalud con el hospital supera los 7.000 millones de pesos, mientras que Protección tiene una cartera superior a los 4.000 millones.

“Con Coosalud tenemos una deuda que supera los 7.000 millones de pesos y con Protección, una deuda que supera los 4.000 millones de pesos”, precisó.

Según la gerente, la medida no fue una decisión fácil, especialmente por el impacto que tendrá sobre los usuarios de Chiquinquirá y de otros municipios del occidente de Boyacá.

“Realmente nunca pensamos tener que tomar esta decisión. Para mí es muy difícil, ya que yo soy de acá, de la ciudad de Chiquinquirá. Quiero mucho a mis paisanos, a mis vecinos y a todos los municipios del occidente de Boyacá, pero ya no tuvimos otra salida”, manifestó.

La institución estima que más de 1.000 usuarios podrían verse afectados por la suspensión de los servicios. El hospital atiende pacientes provenientes de diferentes municipios del occidente del departamento, entre ellos La Victoria.

Cortázar indicó que se han adelantado diferentes gestiones para intentar encontrar una solución a la situación financiera.

“Hemos solicitado mesas de trabajo, hemos solicitado flujo de recursos, hemos solicitado levantamiento de glosas”, explicó.

En el caso de Protección, señaló que las dificultades para establecer acuerdos han sido mayores y que incluso funcionarios del hospital tuvieron que desplazarse hasta Barranquilla para buscar una salida.

“Con ellos nos toca irnos hasta Barranquilla para ser medianamente atendidos. La última oportunidad estuvimos en los últimos días del mes de julio. Estuvimos tres días allá intentando conciliar y no se pudo llegar a ningún acuerdo”, afirmó.

Sobre los pagos que actualmente recibe el hospital de Protección, Cortázar explicó que corresponden únicamente a un acuerdo relacionado con una deuda anterior.

“Nos están consignando 30 millones de pesos mensuales, pero producto de un acuerdo de pago que es de deuda anterior. De lo corriente no nos han consignado absolutamente nada”, aseguró.

Frente a Coosalud, la gerente manifestó que parte de los recursos se encuentran en procesos de glosas y devoluciones.

“Muchos de los recursos para ellos hoy se encuentran en glosas o en devoluciones masivas. Por eso, para ellos seguramente no tienen deuda con nosotros”, sostuvo.

A partir del 14 de agosto, el Hospital de Chiquinquirá dejará de prestar a los afiliados de estas dos EPS servicios como consulta externa especializada, atención de primer nivel y cirugías programadas.

“Se cierra todo lo que tiene que ver con consulta externa especializada, se cierra todo lo que tiene que ver con primer nivel y cirugías programadas”, explicó.

Sin embargo, la gerente aclaró que la suspensión no afectará la atención de los servicios considerados prioritarios.

“Solamente, por supuesto, atenderemos el servicio de urgencias y atenderemos a maternas”, puntualizó.