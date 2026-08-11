Bogotá anuncia herramienta con Camacol para reportar daños en viviendas tras el terremoto

Bogotá D.C

En medio de las destrucciones que dejó el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó , las autoridades trabajan para atender a las ciudades más afectadas ubicadas en el suroccidente del país.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , anunció que un canal junto con la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) para que los damnificados reporten las afectaciones en sus viviendas.

“Es una plataforma que va a permitir a los ciudadanos de Bogotá o fuera de Bogotá enviar elementos como fotografías, como el daño de sus viviendas, y que puedan los ingenieros de Camacol revisar y dar una valoración preliminar del daño. Eso va a ayudar a agilizar esas labores porque sabemos que hay mucha gente un poco angustiada sin saber si puede regresar a sus casas o no”, explicó Galán.

La Secretaría de Hábitat de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo articulan esfuerzos con Camacol para identificar y atender las grietas, fisuras o posibles daños en las viviendas.

Desde que se presentó el sismo este lunes 10 de agosto , han recibido 464 quejas por deficiencias en las construcciones. Es por eso que la Secretaría de Hábitat mantiene habilitado el siguiente correo: ventanillacorrespondencia@habitatbogota.gov.co , para recibir quejas contra constructoras por estas deficiencias.

Centros de acopio para donaciones:

Desde Bogotá habilitaron cuatro puntos de acopio con la Cruz Roja Colombiana para que los ciudadanos puedan hacer sus donaciones de forma segura.

Universidad Jorge Tadeo Lozano : Carrera 4 #22-61.

: Carrera 4 #22-61. Usaquén : Calle 1161A#7F-55.

: Calle 1161A#7F-55. Centro Comercial Unicentro : Carrera 15#124-30.

: Carrera 15#124-30. Cruz Roja sede administrativa (funciona las 24 horas): Carrera 24#73-38.

Están recogiendo las siguientes donaciones:

Elementos de primera necesidad (agua potable embotellada, cobijas, almohadas, toldillos, colchonetas)

(agua potable embotellada, cobijas, almohadas, toldillos, colchonetas) Alimentos no perecederos (arroz, aceite, pastas, enlatados, granos como frijol, lentejas, garbanzos, harina, panela, leche en polvo).

(arroz, aceite, pastas, enlatados, granos como frijol, lentejas, garbanzos, harina, panela, leche en polvo). Suministros de primeros auxilios (tapabocas, gasas estériles, alcohol, guantes quirúrgicos y de latex).

(tapabocas, gasas estériles, alcohol, guantes quirúrgicos y de latex). Artículos de higiene personal (jabón, shampoo, crema dental, cepillos de dientes, pañales, biberones).

También están recibiendo donaciones de dinero a través de su cuenta corriente del Banco de Bogotá: 078381860.