Incautan en el peaje de Turbaco 48 botellas de licor con registro Invima vencido

Lo que parecía un viaje normal por las carreteras de Bolívar terminó con un procedimiento de las autoridades. Durante un puesto de registro y control, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hallaron 48 botellas de licor que presentaban el registro sanitario Invima vencido.

El operativo se llevó en la Ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, exactamente en el kilómetro 96, sector del peaje de Turbaco.

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De acuerdo con el reporte policial, la mercancía fue encontrada durante la inspección a un bus de servicio público, de placas TKB-618, que cubría la ruta Cartagena–Libertad, Sucre.

En total fueron halladas 48 botellas de 750 mililitros de licor marca 3 Esquinas, identificadas con el registro Invima No. 2011L-0005194, el cual, según el procedimiento reportado por las autoridades, se encontraba vencido.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la incautación de la mercancía para posteriormente dejarla a disposición de la Secretaría de Salud de Turbaco, entidad competente para adelantar las verificaciones correspondientes y determinar las actuaciones a seguir.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles: “Nuestros uniformados mantienen una vigilancia permanente en las vías del departamento para prevenir la comercialización y transporte irregular de productos que puedan representar un riesgo para los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a verificar siempre la procedencia y los registros sanitarios de las bebidas que adquiere”.

Las 48 botellas no llegaron a su destino. El control realizado en plena carretera permitió sacar de circulación esta mercancía y ponerla en manos de la autoridad sanitaria. La Policía anunció que continuará con los operativos en los principales corredores viales de Bolívar para detectar cualquier producto transportado o comercializado sin cumplir los requisitos establecidos.