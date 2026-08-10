Cinco capturados por presunta comercialización de drogas en Cartagena

En desarrollo de actividades de registro y control adelantadas por las patrullas de vigilancia en diferentes barrios de Cartagena, la Policía Nacional capturó a cinco presuntos expendedores de estupefacientes, quienes, al parecer, dinamizaban el tráfico local de sustancias estupefacientes en parques y zonas comerciales de la ciudad.

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Tres capturados en el barrio Olaya Herrera

En el primer operativo fueron capturados tres sujetos conocidos como alias ‘Omar’, ‘Deivi’ y ‘Tapia’, en el barrio Olaya Herrera. Los presuntos delincuentes fueron sorprendidos por las patrullas de vigilancia en actitud sospechosa y, al practicarles un registro, les fueron halladas más de 370 dosis de marihuana y base de coca, listas para su distribución.

Dos capturados por presunta comercialización de marihuana y bazuco

En otro sector de la ciudad, en el barrio 9 de Abril, las patrullas de vigilancia capturaron a alias ‘Joiser’, quien, presuntamente, se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes. Durante el procedimiento le fueron incautadas más de 200 dosis de marihuana, listas para su distribución y comercialización.

Finalmente, en el barrio La Central fue capturado alias ‘Lucho’, quien tenía en su poder más de 100 dosis de bazuco, listas para su comercialización.

Los estupefacientes incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año han sido capturadas 1.912 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 771 kilogramos de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes. Continuaremos desarrollando operativos permanentes para sacar de circulación estas sustancias ilícitas, proteger a nuestros niños y jóvenes y preservar la tranquilidad de los cartageneros”, sostuvo.