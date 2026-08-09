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10 ago 2026 Actualizado 00:51

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Un muerto dejó una riña en el sur de Cartagena

Por este hecho no se confirmaron capturas

Un muerto dejó una riña en el sur de Cartagena

Un muerto dejó una riña en el sur de Cartagena

Un muerto dejó una riña en el sur de Cartagena
Cartagena
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Un homicidio con arma blanca se presentó en el barrio Olaya Herrera, sector Las Américas.

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La víctima fatal fue identificada como Álvaro Garay Acevedo, de 38 años de edad, natural de Cartagena.

Según lo manifestado por la comunidad, al parecer, se presentó una riña, resultando herido el occiso con arma blanca, siendo trasladado a centro asistencial donde minutos después fallece.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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