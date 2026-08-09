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10 ago 2026 Actualizado 00:47

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La Gira Ferretera País avanza por toda la región Caribe

Llevando más cerca la marca a ferreteros, constructores y aliados estratégico

La Gira Ferretera País avanza por toda la región Caribe

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Con concursos, regalos y eventos en cada parada, Cemento País fortalece la relación directa con sus clientes y reafirma su presencia en los municipios donde se construye a diario. La iniciativa busca escuchar necesidades, compartir conocimiento técnico y premiar la fidelidad de quienes impulsan el desarrollo de la región.

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“La Gira Ferretera País nos permite llegar mucho más. Estar en territorio, compartir con nuestros aliados y clientes, es la mejor forma de construir juntos. El Caribe es territorio País y aquí seguiremos invirtiendo en relaciones, en marca y en progreso”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Con esta gira, la compañía ratifica su compromiso de acompañar el crecimiento de las comunidades caribeñas, obra tras obra.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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