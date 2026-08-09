La Gira Ferretera País avanza por toda la región Caribe

Con concursos, regalos y eventos en cada parada, Cemento País fortalece la relación directa con sus clientes y reafirma su presencia en los municipios donde se construye a diario. La iniciativa busca escuchar necesidades, compartir conocimiento técnico y premiar la fidelidad de quienes impulsan el desarrollo de la región.

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“La Gira Ferretera País nos permite llegar mucho más. Estar en territorio, compartir con nuestros aliados y clientes, es la mejor forma de construir juntos. El Caribe es territorio País y aquí seguiremos invirtiendo en relaciones, en marca y en progreso”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Con esta gira, la compañía ratifica su compromiso de acompañar el crecimiento de las comunidades caribeñas, obra tras obra.