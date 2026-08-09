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10 ago 2026 Actualizado 00:31

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Barrio República del Caribe en Cartagena contará con alcantarillado

El alcalde Dumek Turbay aseguro que el proyecto no quedará en maqueta

Barrio República del Caribe en Cartagena contará con alcantarillado

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Cartagena
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Tras décadas de clamor y de solicitarlo a todas las administraciones distritales, por fin llegó una gran noticia para los habitantes de República del Caribe, barrio de las faldas de La Popa: el Distrito construirá las redes de alcantarillado para mejorar su calidad de vida.

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“República del Caribe va a ser un barrio pechichón de grandes entregas. Aquí no vinimos a prometer, vinimos a asegurar soluciones reales y a volver en un mes para revisar avances con la comunidad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Esta solución estructural, que será una realidad, ya cuenta con recursos identificados y asegurados por un orden de los 3 mil millones de pesos, y resolverá definitivamente el problema del alcantarillado y el saneamiento básico en el barrio.

La solución integral contará con un sistema por gravedad que contempla cerca de 4 kilómetros de tubería y alrededor de 400 registros domiciliarios.

“Llevamos años esperando esta solución. Hoy sentimos que por fin nos están escuchando y que el alcantarillado sí va a ser una realidad para el barrio”, expresó Ariel Valdez, líder comunitario.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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