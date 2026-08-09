Cartagena tiene la meta de habilitar 20 nuevos comedores durante este año

La estrategia integral de permanencia escolar impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa mostrando resultados positivos. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida Cartagena Cómo Vamos 2025, la deserción escolar en las instituciones educativas oficiales se redujo al 3 %, la cifra más baja registrada desde 2023, reflejando el impacto de una serie de acciones orientadas a garantizar que más niños, niñas y adolescentes permanezcan en las aulas y culminen su trayectoria educativa.

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Uno de los principales hitos de esta estrategia fue la decisión del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, de asegurar mediante vigencias futuras la prestación del Plan de Alimentación Escolar, la vigilancia y el aseo hasta los primeros meses de 2028, garantizando estabilidad para las instituciones educativas oficiales y evitando las dificultades que durante años afectaron el inicio del calendario escolar.

Este resultado responde al trabajo liderado por la Secretaría de Educación Distrital para brindar mejores condiciones de bienestar, permanencia y aprendizaje. La garantía del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la vigilancia y el aseo desde el primer día del calendario académico, el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial, el seguimiento a estudiantes en riesgo de abandono, el trabajo articulado con las familias y las inversiones en infraestructura educativa hacen parte de una estrategia que hoy empieza a reflejar resultados medibles para la ciudad.

“Cada niño que permanece en la escuela representa una oportunidad de transformar su vida y construir una mejor Cartagena. Por eso tomamos la decisión de garantizar desde el primer día de clases el Plan de Alimentación Escolar, la vigilancia y el aseo en nuestras instituciones educativas. Esa tranquilidad para las familias, sumada a la inversión histórica en infraestructura educativa y al trabajo permanente de la Secretaría de Educación, hoy se refleja en una disminución de la deserción escolar y en mejores condiciones para que nuestros estudiantes permanezcan aprendiendo”, expresó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Una decisión que cambió el inicio del calendario escolar

La apuesta por garantizar condiciones dignas para los estudiantes comenzó a evidenciarse desde el inicio del calendario escolar de 2025. El 27 de enero, durante el día de inicio oficial de clases en la Institución Educativa Villas de Aranjuez – Fundación Pies Descalzos, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, ratificó una decisión que la Administración Distrital ya había adoptado: garantizar el Plan de Alimentación Escolar, la vigilancia y el aseo desde el primer día de clases y asegurar su continuidad mediante vigencias futuras hasta los primeros meses de 2028.

Con ello, Cartagena dejó atrás una situación que durante años afectó el normal desarrollo del calendario académico, cuando era frecuente que las clases iniciaran sin alimentación escolar o incluso debieran aplazarse mientras culminaban los procesos contractuales. Por primera vez en muchos años, las instituciones educativas oficiales iniciaron el año escolar con estos servicios plenamente garantizados.

Para el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, esta decisión representó un cambio estructural para el sistema educativo de la ciudad. “El lugar donde deben estar nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes es la escuela, porque allí encuentran seguridad, vigilancia, aseo, alimentación, conocimiento, protección y oportunidades para construir su proyecto de vida. Garantizar desde el primer día el Plan de Alimentación Escolar, la vigilancia, el aseo y, donde corresponde, el transporte escolar, ha contribuido no solo a que los estudiantes lleguen a las instituciones educativas, sino, sobre todo, a que permanezcan en ellas, reflejándose en la disminución de los indicadores de deserción escolar”, afirmó.

El funcionario recordó que antes de la actual administración la contratación del Programa de Alimentación Escolar registraba constantes retrasos que afectaban el inicio del calendario académico.

“En Cartagena las clases comenzaban y muchas veces el PAE todavía no estaba contratado. Incluso hubo años en los que el inicio del calendario escolar se atrasaba. Esa realidad cambió con la decisión del alcalde de garantizar el programa durante todo el periodo de gobierno”, señaló.

Más comedores escolares para fortalecer la permanencia

Garantizar la contratación oportuna del Programa de Alimentación Escolar fue el punto de partida. Paralelamente, la Alcaldía Mayor de Cartagena emprendió un proceso de recuperación y ampliación de la infraestructura destinada a la alimentación escolar, con el propósito de que cada vez más estudiantes reciban alimentos preparados en sus propias instituciones educativas.

Cuando inició la actual administración existían alrededor de 17 comedores escolares, muchos de ellos en condiciones que requerían intervención. Desde entonces, el Distrito ha recuperado estos espacios, adecuado cocinas y construido nuevos comedores como parte de una apuesta por mejorar las condiciones de bienestar de los estudiantes y fortalecer su permanencia en las aulas.

Hoy Cartagena cuenta con cerca de 67 instituciones educativas dotadas de comedor y cocina. La meta es habilitar 20 nuevos comedores durante este año para que, hacia marzo del próximo año, cerca del 50 % de los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar reciban diariamente un almuerzo caliente preparado en sus propios colegios.

El secretario de Educación, Alberto Martínez, explicó que este proceso ha estado acompañado por una ampliación progresiva de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar.

“Nos encontramos alrededor de 17 comedores, muchos de ellos en mal estado. Comenzamos a recuperarlos porque la meta siempre fue migrar de las raciones industrializadas a alimentos preparados y servidos en las instituciones educativas. Hoy tenemos cerca de 67 escuelas con comedor y cocina y seguimos trabajando para habilitar 20 más durante este año, con el propósito de que hacia marzo del próximo año cerca del 50 % de nuestros estudiantes reciba diariamente un almuerzo caliente preparado en su colegio”, explicó.

El funcionario agregó que actualmente la cobertura general del Programa de Alimentación Escolar alcanza cerca del 71 %, mientras que para estudiantes con discapacidad, población rural y niños de primera infancia llega al 100 %.

Infraestructura educativa para garantizar bienestar y permanencia

La estrategia de permanencia escolar también ha estado respaldada por una inversión histórica en infraestructura educativa. Cada institución rehabilitada o construida por la Administración Distrital incorpora comedores y cocinas completamente dotados, entendiendo que garantizar una educación de calidad también implica ofrecer espacios adecuados para el bienestar de los estudiantes.

Uno de los principales ejemplos es la Institución Educativa Jorge Artel, entregada este año por el alcalde Dumek Turbay Paz luego de una reconstrucción integral que incluyó nuevas aulas, espacios administrativos, zonas recreativas y deportivas, además de un comedor escolar y una cocina completamente dotados.

Para la coordinadora de la institución, Delia Castro, la puesta en funcionamiento del comedor escolar ha representado un cambio significativo para toda la comunidad educativa.

“Desde el primer día comenzó el servicio del comedor y ha sido un gran beneficio para nuestros estudiantes. Los alumnos de la jornada de la mañana reciben su almuerzo antes de regresar a casa, mientras que quienes estudian en la tarde llegan con tiempo para almorzar antes de iniciar clases. Esto se refleja en una mejor disposición para aprender y en una mayor permanencia durante la jornada escolar”, expresó.

La directiva destacó que muchos estudiantes provienen de hogares con necesidades económicas, por lo que garantizar diariamente una alimentación adecuada representa un apoyo fundamental para las familias.

Además, resaltó que el trabajo por la permanencia escolar va más allá del Programa de Alimentación Escolar.

“Contamos con un equipo psicosocial y de bienestar escolar que identifica a los estudiantes en riesgo de deserción y acompaña a sus familias. También trabajamos con aliados como la Fundación Pies Descalzos y Comfamiliar, que desarrollan actividades complementarias para fortalecer el proceso formativo de nuestros estudiantes”, añadió.

La apuesta por fortalecer la infraestructura educativa también se refleja en el Cecilia Porras School, el primer colegio público bilingüe de Cartagena entregado por la Administración Distrital, que cuenta con aulas especializadas, laboratorios, biblioteca, escenarios deportivos y un comedor escolar con cocina industrial completamente dotada.

Su coordinador, Rachid Morón, aseguró que disponer del Programa de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario académico genera un impacto directo en la asistencia, la permanencia y el desempeño de los estudiantes.

“Tener alimentación desde el primer día garantiza una mayor asistencia de estudiantes. También favorece su permanencia en la institución y contribuye a un mejor rendimiento académico. Aquí servimos diariamente un almuerzo nutritivo, caliente y preparado en nuestras instalaciones, garantizando alimentos frescos para todos los beneficiarios”, afirmó.

Una estrategia que seguirá ampliándose

Los propios estudiantes reconocen el impacto de estas acciones. Daniela Suárez, estudiante de la Institución Educativa Villas de Aranjuez – Fundación Pies Descalzos, aseguró que el Programa de Alimentación Escolar representa un apoyo importante para muchas familias.

“Para nosotros significa muchísimo porque muchos estudiantes no tienen la posibilidad de recibir una alimentación adecuada en sus casas. Aquí encontramos comidas nutritivas que nos mantienen activos durante toda la jornada y nos ayudan a concentrarnos mejor en las clases”, manifestó.

Actualmente, instituciones educativas como Jorge Artel, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Manuela Beltrán, Santa María y el Cecilia Porras School, entre otras, cuentan con espacios adecuados para la prestación del Programa de Alimentación Escolar, mejorando las condiciones en las que miles de estudiantes desarrollan su proceso formativo.

La estrategia continuará fortaleciéndose con el inicio de obras en 35 instituciones educativas oficiales, cuyos diseños incluyen la construcción o adecuación de comedores escolares y cocinas como parte de la infraestructura. A ello se suman los cinco nuevos colegios que actualmente construye la Alcaldía Mayor de Cartagena, concebidos para integrar calidad educativa, bienestar estudiantil y permanencia escolar desde su apertura.

La disminución de la deserción escolar al 3 %, registrada por el Informe de Calidad de Vida Cartagena Cómo Vamos 2025, refleja los resultados de una estrategia integral liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena para garantizar que más niños, niñas y adolescentes permanezcan en las aulas.

La articulación entre alimentación escolar, infraestructura educativa, acompañamiento psicosocial, trabajo con las familias y seguimiento a estudiantes en riesgo continúa consolidándose como una apuesta para fortalecer la permanencia escolar y brindar mayores oportunidades de aprendizaje a miles de estudiantes del Distrito.