Alcaldes de Norte de Santander expresan sus expectativas ante la llegada del nuevo Gobierno Nacional

Norte de Santander

Los alcaldes de varios municipios de Norte de Santander dieron a conocer sus expectativas frente al inicio del nuevo Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella. Destacaron la importancia de mantener una relación cercana con las administraciones municipales para avanzar en proyectos estratégicos para la región.

En entrevistas con Caracol Radio, los mandatarios de Ocaña, Gramalote y Pamplona señalaron que entre las principales necesidades del departamento están el mejoramiento de la infraestructura vial, el fortalecimiento del sistema de salud, la seguridad, el impulso al turismo y el apoyo al sector agropecuario.

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Ocaña pide inversiones en vías, salud y desarrollo económico

Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, aseguró que la región espera que el nuevo Gobierno Nacional priorice proyectos que han sido considerados fundamentales para la conectividad del departamento.

“En lo regional es urgente que el nuevo gobierno le dé una mirada y retome lo que se había pensado en su momento en el eje vial Cúcuta, Sardinata, Ábrego, Ocaña, Aguachica”.

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El mandatario también pidió priorizar los problemas de la salud, que aqueja a un gran porcentaje de su población en Ocaña.

Gramalote espera participación en el desarrollo de Norte de Santander

Por su parte el alcalde de Gramalote, Álvaro Cardozo, manifestó que los municipios del departamento tienen expectativa por la participación que puedan tener en las decisiones nacionales.

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El mandatario destacó que uno de los cambios esperados tiene relación con la descentralización y el reconocimiento de las necesidades de las subregiones.

“Yo creo que ha marcado una diferencia en el tema de la descentralización de todo lo que conlleva el desarrollo de las subregiones del departamento de Norte de Santander”.

Resaltó que el empalme regional sostenido con el entrante gobierno semanas atrás, genera gran expectativa para el desarrollo que espera tener Norte de Santander durante los próximos cuatro años.

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“Yo creo que hoy le estamos apostando al desarrollo. Norte de Santander está estigmatizado en todo el tema de la violencia, pero creo que todos los municipios le estamos apostando a la cara bonita, a las ganas de querer hacer la voluntad de un pueblo y la actitud de ese progreso y ese eco que se está demostrando en el ente central”.

Pamplona plantea mejorar corredores viales estratégicos

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Finalmente, Klaus Faber Mogollón, alcalde de Pamplona, dijo a Caracol Radio que uno de los principales temas planteados en los encuentros regionales fue la necesidad de intervenir corredores viales que conectan al departamento con otras regiones.

“Ese embudo que quedó después de la magnífica obra de Pamplona a Cúcuta (...) Esa vía que se llama La Soberanía”, deben ser prioridad para el nuevo Gobierno Nacional.

Los mandatarios nortesantandereanos esperan tener una agenda conjunta con el nuevo Gobierno Nacional, que permita gestionar recursos para el departamento y avanzar en los problemas históricos que tiene esta región del país.