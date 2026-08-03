Irán niega estar negociando con EEUU, tras anuncio de Trump sobre nuevas conversaciones / rarrarorro

Irán desmintió que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para poner fin a la guerra, que entra en su sexto mes.

La afirmación del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se dio horas después de que el mandatario estadounidense afirmara a la prensa que había decidido no atacar a la república islámica para relanzar la salida diplomática.

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a las intermitentes negociaciones diplomáticas.

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo.

Trump había amenazado con golpear a Irán “muy fuerte” y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

Pero el magnate dio marcha atrás en esa amenaza el sábado, al afirmar que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

No obstante, la cancillería iraní negó el lunes que haya negociaciones en curso.

“Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz”, declaró el portavoz de la cartera, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

Esta ruta estratégica se ha convertido en uno de los principales obstáculos en los esfuerzos para terminar con el conflicto. Irán cerró este corredor comercial, disparando contra buques mercantes.

Antes de la guerra, el paso por el estrecho era libre, pero ahora Teherán insiste en mantener el control y cobrar peajes, algo que Estados Unidos rechaza.

El domingo, Baqai declaró a la televisión estatal que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Omán, situado en el lado opuesto del estrecho, sobre una nueva ruta a través del mismo.

“Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, aseguró.

Insistió, sin embargo, en que dicho acuerdo no implicaba la reapertura del estrecho, por donde transitaba en tiempos de paz una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Trump afirmó a los periodistas el domingo que las nuevas conversaciones con Irán abordarían la situación en Ormuz y, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

El mandatario republicano aseguró al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para contrarrestar el programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana [lunes] en la tarde”, dijo Trump sin dar detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

Señaló también que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar -los tres socios de Washington- le habían solicitado aplazar los ataques, que según él habrían sido “los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial”.

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera solicitado a Estados Unidos que no atacara.

No es la primera vez que Trump anuncia la inminencia de un pacto para concluir la guerra, para luego retomar los combates.

Un acuerdo de alto el fuego anterior, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó. Desde entonces, Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima.

Los precios del petróleo cayeron la mañana del lunes en la apertura de los mercados asiáticos después de que Trump anunció las nuevas negociaciones.

El precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, caía más de un 5% a 82 dólares por barril.

- “Intercambio de puntos de vista” -

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó el domingo que mediadores intentaban revivir el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que se acordó en junio.

Ese acuerdo no estaba concebido como un pacto de paz definitivo, sino como un paso previo hacia negociaciones sobre un acuerdo integral, aunque sí incluía disposiciones sobre Ormuz.

“Ellos saben que la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista”, dijo Qashqavi.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró en una publicación en X que “debemos esforzarnos por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado”.