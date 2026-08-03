Real Cartagena sacó un punto de visitante en Mosquera ante Real Cundinamarca

En un terreno de juego en pésimo estado, Real Cartagena igualó a un tanto en su visita a Real Cundinamarca por la segunda fecha del Torneo BetPlay II-2026. Un gol del defensor Marlon Balanta le sirvió al heroico para sumar un punto en la tabla de posiciones.

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Al minuto 33, Real Cundinamarca encontró la ventaja en la cabeza de Onel Acosta, un ex Real Cartagena que cumplió con la ley del ex.

Real Cartagena buscó la paridad con más pundonor que fútbol y al minuto 82 llegó la recompensa. Un tiro de esquina de Jarlan Barrera encontró a Marlon Balanta sin marca en el área, y el central cabeceó como indican los manuales para poner el 1-1 en el marcador.

Con este empate, Real Cartagena cosecha 4 puntos de 6 posibles en el Torneo BetPlay II-2026. La próxima jornada recibirá este jueves a Independiente Yumbo en el estadio Jaime Morón León, a partir de las 8:10 p.m.