Merca Bolívar superó los $100 millones en ventas y ratificó el respaldo al campo bolivarense

Con ventas que superaron los 100 millones de pesos, culminó con éxito el Mercado Campesino organizado por la Gobernación de Bolívar en el barrio Blas de Lezo, una iniciativa que permitió a decenas de pequeños productores comercializar durante dos días directamente sus cosechas, sin intermediarios, y llevar ingresos a sus familias.

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La jornada reunió a campesinos de 13 municipios del norte y centro del departamento, quienes ofrecieron frutas, verduras, tubérculos, lácteos, miel, pescados, aguacates y otros productos frescos cultivados en sus territorios. En total participaron 33 asociaciones campesinas, seleccionadas entre 83 organizaciones inscritas en la convocatoria liderada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que estos resultados demuestran que invertir en el campo genera bienestar para todo el departamento.

“Superar los 100 millones de pesos en ventas confirma que cuando respaldamos a nuestros campesinos, gana todo Bolívar. Seguiremos abriendo espacios para que nuestros productores comercialicen sin intermediarios, obtengan mejores ingresos y fortalezcan la seguridad alimentaria de nuestras familias”.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Esmeralda Prada, destacó el impacto de esta estrategia para el fortalecimiento del campo bolivarense.

“Ha sido un mercado realmente exitoso. Logramos dinamizar la economía de nuestros pequeños productores, acercándolos directamente a los consumidores con productos frescos y a precios justos. El objetivo era que regresaran a sus municipios con sus cosechas vendidas, y gracias al respaldo de los cartageneros lo hemos logrado”.

Entre las historias más destacadas estuvo la de Ana Herrera, productora de la vereda El Paraíso, en Mahates, quien vendió 80 kilos de queso durante la jornada. Asimismo, Edgar Guardo Villalobos celebró el éxito en la comercialización de yuca, plátano, aguacate y otros productos del campo a precios bajos.

Además de impulsar la economía rural, el Mercado Campesino dejó una imagen que conmovió a los asistentes. Yolanda García de Pomares, de 88 años, bailó al ritmo de un porro interpretado por la Banda de Bellas Artes y recibió una serenata hasta la puerta de su casa, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de una jornada que confirmó el éxito de esta apuesta de la Gobernación de Bolívar por dignificar el trabajo de los campesinos.