Policía recupera cadena de oro hurtada a turista extranjero en el Centro Histórico

En el marco de las acciones de vigilancia y control que adelanta la Policía Nacional en las zonas de mayor afluencia turística de Cartagena, uniformados lograron recuperar una cadena de oro, avaluada en aproximadamente $3.500.000, que habría sido hurtada a un turista extranjero.

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Los hechos se registraron en inmediaciones de la calle Portocarrero, cerca del Portal de los dulces, en el Centro Histórico, donde un uniformado que se encontraba de civil se percató de lo sucedido, reaccionó de manera inmediata y logró detener al presunto responsable del hecho delictivo.

De manera inmediata, al lugar llegaron más uniformados, quienes realizaron un registro a la persona señalada, encontrando en su poder una cadena de oro, que posteriormente fue reconocida como el elemento reportado como hurtado.

El ciudadano, de 22 años de edad y natural de Cartagena, fue trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía Centro Histórico, con el fin de adelantar el procedimiento correspondiente.

Debido a que el turista tenía previsto regresar a su país en las horas siguientes, manifestó que no deseaba interponer la denuncia.

No obstante, la Policía Nacional realizó las actuaciones correspondientes frente al caso y dejó constancia de la recuperación del elemento.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles y patrullajes en los sectores turísticos y de mayor afluencia de visitantes, con el propósito de prevenir el hurto y garantizar la seguridad de turistas, residentes y comerciantes.