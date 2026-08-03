Aguas de Bolívar sustentará proyecto de innovación para producir agua potable en Brasil

La gerente general de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, sustentará desde hoy 03 y hasta el 05 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil, el proyecto de investigación y desarrollo tecnológico “Barba de Palo”, una iniciativa pensada y desarrollada para el aprovechamiento del bosque seco en aquellas zonas del departamento que carecen de infraestructura para producir agua potable.

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El proyecto fue seleccionado y certificado por el Centro de Tecnología e Industrialización para el Desarrollo (Centro TIDE) de la Universidad de Oxford y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) entre las 10 mejores iniciativas de 480 presentadas a la convocatoria “Ideathon de Innovación inspirada en la inteligencia de la naturaleza”.

Barba de Palo toma su nombre de una planta vascular xerófila (Tillandsia Recurvata) nativa del bosque seco tropical del Caribe colombiano, que carece de raíces funcionales y obtiene directamente de la atmósfera el 100% del agua que necesita, a través de estructuras microscópicas en forma de escudo que capturan la humedad ambiental por condensación capilar, sin gasto energético.

Aguas de Bolívar propone implementar este mecanismo biológico en superficies artificiales que replican la función de esa planta, a través del diseño, fabricación y validación de módulos de captación atmosférica pasiva de agua para producir agua potable en comunidades rurales donde la infraestructura convencional no llega.

“Desde la entidad trabajamos incansablemente para que los bolivarenses accedan de manera segura al agua potable. Esta es una instrucción precisa que nos ha encomendado el gobernador Yamil Arana, el cual nos exige explorar diversas opciones que nos ayuden a apalancar recursos y cerremos esa brecha histórica de acceso con calidad, cobertura y continuidad al servicio de agua potable en cada rincón de nuestra geografía bolivarense”, dijo la gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente.

La funcionaria dijo que esta oportunidad que ofrece la academia y la banca internacional, contribuyen con la transformación de ideas en soluciones reales y mejoran la competitividad que requiere el departamento, además de resolver retos sociales de forma rápida, ágil y segura.

“El Ideathon busca identificar y brindar apoyo inicial a ideas y prototipos en fase temprana que apliquen principios de bioinspiración, biomímesis y biomimética para abordar desafíos urgentes de sostenibilidad. La iniciativa pretende impulsar ecosistemas de innovación, especialmente en América Latina y el Caribe, promoviendo soluciones con base local, pero de relevancia global”, finalizó Romero Valiente.