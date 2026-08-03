Policía capturó a “Los Chespirito”, dedicados al hurto de personas

La Policía Nacional en Cartagena, desarticulo una estructura de delincuencia común, dedicada al hurto, al sur de la ciudad heroica, integrada por cuatro presuntos delincuentes, conocidos en el mundo del ampa como “los chespirito”, quienes utilizaban un taxi para la comisión del delito.

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El operativo para su captura, se desplego como respuesta a las voces de auxilio de la comunidad del barrio la carolina, quienes alertaron a la Policía sobre un hurto a mano armada que estos sujetos habían cometido en contra de un ciudadano que caminaba por el sector, para luego darse a la huida en un vehículo tipo taxi, el cual fue interceptado por los uniformados.

Fueron cuatro personas capturadas, con edades entre los 24 a los 31 años de edad, reincidentes en el delito de hurto, la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, un vehículo tipo taxi y 4 celulares, así como la recuperación de una billetera y un equipo celular.

Los capturados son conocidos en las calles de la ciudad con los alias de “Pedro”, “Camilin”, “Franchesco”, y “Minions”.

De estos, es importante resaltar, la judicialización de alias “Pedro” y “Camilin”, el primero, registra 3 anotaciones judiciales por los delitos de, porte ilegal de armas de fuego, receptación y lesiones personas, además es reconocido por su amplia trayectoria en el mundo del delito en la ciudad y ser el presunto cabecilla de este grupo delincuencial. Así mismo, alias “Camilin”, registra 5 anotaciones judiciales, por los delitos, hurto calificado, trafico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, además, se pudo establecer que hace menos de 2 meses, había salido del centro penitenciario y carcelario de ternera, luego de estar privado de la libertad por otro hurto cometido en la ciudad.

“Seguimos desplegando toda nuestra capacidad para hacer frente al delito de hurto, no permitiremos que estos delincuentes que afectan la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sigan campantes por la ciudad. Los seguiremos capturando en flagrancia una y otra vez, las veces que sean necesarias, siempre con el propósito de trabajar por la comunidad y su bienestar”, afirmo el Teniente Coronel Efren Cartro López, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena (e).