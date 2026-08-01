Incautan un taxi con 131 kilos de marihuana en zona rural de Pitalito

Neiva

Un operativo conjunto entre tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército Nacional, y la Policía Huila permitió la captura en flagrancia de un hombre y la incautación de 131 kilogramos de marihuana de alta pureza en zona rural de Pitalito.

El procedimiento se desarrolló en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde, tras labores de inteligencia militar, las autoridades inspeccionaron un vehículo de servicio público tipo taxi. En su interior fueron hallados 123 paquetes que contenían el estupefaciente, el cual, según las autoridades, se evitó que fuera distribuido en el mercado ilegal.

De acuerdo con la información oficial, el cargamento pertenecería, al parecer, al GAO-r Estructura Teófilo Forero, Comisión de Finanzas Óscar Mondragón, organización que obtendría recursos mediante el tráfico de estupefacientes para fortalecer sus actividades criminales. La operación representó una afectación económica de $196.500.000, para esa estructura.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que la droga quedó bajo cadena de custodia. La Novena Brigada aseguró que continuará adelantando operaciones para combatir las economías ilícitas y debilitar las capacidades financieras de los grupos armados ilegales en el Huila.