Investigan ataque armado contra una pareja en zona rural de La Plata

Neiva

Dos personas resultaron heridas luego de ser atacadas a disparos por dos hombres que se movilizaban en motocicleta en la vereda Matanza, zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el coronel Hegel Garzón Medina, comandante del Sexto Distrito de Policía La Plata, los atacantes interceptaron una camioneta en la que se desplazaba una pareja y dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. Tras el ataque, la Policía activó un dispositivo de reacción para atender la emergencia.

Las víctimas fueron trasladadas con acompañamiento de uniformados al Hospital Departamental San Antonio de Padua, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los lesionados ni sobre los posibles móviles del atentado.

Entre tanto, unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan la recolección de elementos materiales probatorios y labores de verificación que permitan esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y lograr su captura. La institución hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a la investigación, garantizando absoluta reserva.