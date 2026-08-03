Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac ratifica su presencia e impacto en el Caribe
Docentes de la institución impulsaron talleres de formación y procesos musicales en cinco departamentos de la región
En el periodo intersemestral que acaba de terminar, el Conservatorio de Música “Adolfo Mejía Navarro” de Unibac ratificó su impacto regional, desarrollando actividades presenciales en 5 departamentos del Caribe, a través de talleres de formación y eventos de proyección social del conocimiento.
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Semilleros musicales con procesos orquestales, bandísticos y corales fueron beneficiados en Riohacha (Guajira), Santa Marta (Magdalena), Galapa (Atlántico), Sincé y Corozal (Sucre), Cartagena de Indias, Turbaco y Soplaviento (Bolívar), recibiendo asesoría y acompañamiento de parte de docentes de Unibac.
Asimismo, decenas de proyectos de iniciación musical de esta y otras regiones del país recibieron los talleres preliminares, presenciales y virtuales, como primera fase de las Clínicas Kids de Unibac 2026, dictados por docentes de México, Estados Unidos, Panamá y Colombia.