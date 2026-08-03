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03 ago 2026 Actualizado 15:06

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Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac ratifica su presencia e impacto en el Caribe

Docentes de la institución impulsaron talleres de formación y procesos musicales en cinco departamentos de la región

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En el periodo intersemestral que acaba de terminar, el Conservatorio de Música “Adolfo Mejía Navarro” de Unibac ratificó su impacto regional, desarrollando actividades presenciales en 5 departamentos del Caribe, a través de talleres de formación y eventos de proyección social del conocimiento.

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Semilleros musicales con procesos orquestales, bandísticos y corales fueron beneficiados en Riohacha (Guajira), Santa Marta (Magdalena), Galapa (Atlántico), Sincé y Corozal (Sucre), Cartagena de Indias, Turbaco y Soplaviento (Bolívar), recibiendo asesoría y acompañamiento de parte de docentes de Unibac.

Asimismo, decenas de proyectos de iniciación musical de esta y otras regiones del país recibieron los talleres preliminares, presenciales y virtuales, como primera fase de las Clínicas Kids de Unibac 2026, dictados por docentes de México, Estados Unidos, Panamá y Colombia.

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