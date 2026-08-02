Comerciantes de Cartagena reciben orientación de Bomberos para su Certificado de Seguridad

Asesoría personalizada todos los martes y jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 m. // Alcaldía de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena invita a todos los propietarios y representantes legales de establecimientos de comercio que aún no cuentan con el Certificado de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios a acercarse a la institución para recibir orientación gratuita sobre el proceso de solicitud o renovación del trámite.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el propósito de facilitar este procedimiento, el equipo de Bomberos Cartagena brinda asesoría personalizada todos los martes y jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 m., acompañando paso a paso a los ciudadanos en el diligenciamiento de los requisitos.

Para realizar el trámite, los interesados deben presentar la siguiente documentación:

-Copia de la cédula del representante legal por ambas caras, en formato PDF.

-RUT actualizado.

-Certificado de matrícula mercantil del establecimiento con vigencia 2026.

-Un correo electrónico activo, indispensable para el desarrollo del proceso.

Es importante recordar que el valor de la inspección varía según los activos registrados en la Cámara de Comercio de cada establecimiento, por lo que cada comerciante deberá verificar el rango correspondiente para conocer la tarifa aplicable.

La atención se presta en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, ubicadas en el edificio T-14, barrio Torices, diagonal a Muebles Jamar.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reafirma su compromiso con la prevención y la protección de la vida, invitando a los comerciantes a mantener sus establecimientos en cumplimiento de las normas de seguridad humana y protección contra incendios, contribuyendo así a la seguridad de trabajadores, clientes y de toda la comunidad.