El afán por raspar la olla debería tenerlo para atender Cajamarca: congresista al Gobierno Petro

Tolima

Duras críticas lanzó la representante a la Cámara por el Tolima, Delcy Isaza, contra el gobierno saliente de Gustavo Petro por lo que considera demoras para atender la emergencia provocada en Cajamarca por un deslizamiento que afecta la movilidad en el paso hacia el Alto de La Línea.

Según la congresista, en su recta final el gobierno saliente ha demostrado un afán por dejar amarrados contratos y presupuesto, pero no por acelerar las obras que permitan restablecer la normalidad en la vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá.

“Quisiera que en esa misma actitud asumiera la responsabilidad de la problemática vial que afronta el municipio de Cajamarca. No solamente por el municipio de Cajamarca, sino por la afectación vial que genera para todo el país el cierre de esta importante vía”, esgrimió Isaza.

Una semana completan las restricciones viales en el sector de Calle Larga, en Cajamarca, por el deslizamiento del pasado 24 de julio. El Invías sostiene que la intervención podría tardar hasta tres meses, pero desde Cajamarca reportan falta de obreros o maquinaria en la zona para acelerar las obras.

“Ojalá esos esfuerzos que están haciendo por terminar la contratación y raspar la olla al finalizar el gobierno le alcanzaran para solucionar este problema, que también llega al final del período de este gobierno, pero no vemos ni a corto, mediano o largo plazo una solución para esta problemática de movilidad”, aseveró la congresista.

Entretanto, persisten los cierres parciales y los pasos controlados con pare y siga en Cajamarca, lo que genera congestión vehicular y aumenta los tiempos de viaje.