Procuraduría formula cargos por dos procesos contra el exalcalde de Santa Isabel, Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación formuló dos pliegos de cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, Rodolfo Andrés Sierra López, por presuntas irregularidades en procesos de contratación adelantados durante su administración entre 2020 y 2023.

Según la investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, en el primer caso el exmandatario y tres exintegrantes del comité evaluador habrían permitido la adjudicación de un contrato para la adquisición de un vibrocompactador a un oferente que presuntamente no acreditó un requisito técnico habilitante.

El segundo proceso es el más comprometedor. El ente de control le atribuye al exalcalde haber permitido la ejecución de un contrato de transporte escolar sin contar con los presupuestos jurídicos habilitantes. Las decisiones disciplinarias también cobijan a exfuncionarios que participaron en la evaluación, ejecución y supervisión de los respectivos contratos.

Al exsecretario General y de Gobierno se le reprocha presuntamente no ejercer una adecuada supervisión, al permitir la ejecución de varios contratos sin garantizar la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil ni el debido seguimiento contractual.

En medio de los procesos disciplinarios que adelanta por estos hechos, el Ministerio Público calificó provisionalmente las conductas atribuidas al exalcalde y a los demás exfuncionarios involucrados como faltas gravísimas cometidas a título de culpa grave.

Dato: recientemente, durante el proceso electoral para la Presidencia de la República, el exalcalde Rodolfo Andrés Sierra López fue vocero del Comité de Garantías Electorales del CNE en el Tolima.