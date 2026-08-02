Avanzan trabajos en la calle San Juan de Dios del Centro Histórico para mitigar inundaciones

Luego de la inauguración del Corredor Histórico del Parque de la Marina, el pasado 24 de abril, la Alcaldía Mayor de Cartagena avanza ahora en otra de las intervenciones más importantes para el Centro Histórico: la solución definitiva a las inundaciones que durante décadas afectaron la calle San Juan de Dios, frente a la plaza donde se encuentra ubicado el Hotel Santa Teresa.

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Para cartageneros y visitantes, esta zona es símbolo de una imagen que se repetía cada vez que subía la marea: una calle completamente cubierta por el agua, con niveles que podían alcanzar hasta 25 centímetros, dificultando el paso de peatones, residentes, turistas y vehículos.

Durante años muchos creyeron que el problema era causado únicamente por las lluvias. Sin embargo, los estudios técnicos realizados por la Secretaría de Infraestructura determinaron que la principal causa era otra: este es el punto topográficamente más bajo del Centro Histórico, por lo que el agua del mar ingresaba cuando aumentaba la marea y permanecía sobre la vía.

Por instrucción del alcalde Dumek Turbay Paz, la Administración Distrital decidió intervenir de manera integral este punto crítico, complementando las obras del Parque de la Marina con una solución hidráulica que permitirá dejar atrás una problemática histórica.

Una obra integral

Actualmente, los trabajos contemplan la elevación de la calzada en aproximadamente 20 centímetros, llevándola prácticamente al nivel del andén para impedir el ingreso del agua durante las mareas altas. Esta modificación de la rasante vial permitirá proteger uno de los sectores con mayor circulación peatonal del Centro.

Paralelamente, se construye un nuevo sistema independiente de drenaje pluvial conformado por rejillas, cámaras de inspección y nuevas redes hidráulicas que conducirán las aguas lluvias de manera eficiente. A su vez, las aguas provenientes de predios vecinos serán conectadas al sistema de alcantarillado sanitario existente, garantizando que cada tipo de flujo tenga su propio sistema de evacuación.

La intervención también comprende la construcción de 285 metros lineales de pavimento en concreto fortificado estampado, un material de alta resistencia que conserva la estética patrimonial del Centro Histórico y ofrece mayor durabilidad frente al alto flujo vehicular y peatonal.

Estas obras hacen parte del proyecto Circuito Vial del Norte, una estrategia liderada por la Secretaría de Infraestructura para mejorar la movilidad y modernizar la infraestructura vial del Centro Histórico, respetando su valor urbanístico y arquitectónico.