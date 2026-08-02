Asesinan con arma blanca a joven de 18 años cuando regresaba a su casa en Magangué

El joven fue llevado al hospital, pero llegó sin signos vitales. // Archivo( ESE Hospital La Divina Misericordia )

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Magangué, Bolívar, tras el homicidio de Jeremis Rivera Calderón, de 18 años, quien perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca en la noche del sábado primero de agosto. El crimen se registró en la avenida Diego de Carvajal, a la altura del barrio Santa Rita, cuando la víctima se disponía a abordar una motocicleta para regresar a su residencia tras visitar a la madre de su hijo.

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Según las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el joven fue interceptado por un sujeto que lo enfrentó en la vía pública y, tras lanzarle una amenaza verbal, le propinó una puñalada en el tórax. La gravedad de la herida le causó la muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos, generando consternación entre los habitantes del sector.

Efectivos de la Policía de Bolívar asumieron la investigación y adelantaron los actos urgentes en la escena del crimen. Los investigadores recopilan testimonios y elementos probatorios para esclarecer las causas de la agresión, determinar si existían rencillas previas e identificar al responsable para lograr su captura.