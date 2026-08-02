Murió Wilfrido Batista, la segunda víctima mortal del ataque sicarial en Ceballos

En la madrugada de este domingo 2 de agosto se confirmó el fallecimiento de Wilfrido Batista Céspedes, de 33 años, quien se convirtió en la segunda víctima mortal del ataque a bala perpetrado por sicarios el pasado jueves 30 de julio en una esquina del barrio Ceballos.

El hombre había sido dado de alta tras recibir los primeros auxilios en una clínica, pero su estado de salud se complicó en su vivienda y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario del Caribe, donde los médicos no lograron salvarle la vida.

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Con la muerte de Batista Céspedes, dedicado a oficios varios, trabajador en la ferretería de su padre y reconocido jugador del torneo local de bolita caucho, se eleva a dos la cifra de víctimas de este sangriento hecho. El día de los acontecimientos falleció en el mismo centro asistencial Ángel José Navas Barrios, un comerciante de frutas de 24 años que se encontraba en el lugar al momento de la ráfaga de disparos.

El atentado ocurrió hacia las 7:10 de la noche en el bulevar del sector, muy cerca del CAI de la Policía Nacional, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon a quemarropa con un arma con silenciador contra un grupo de vecinos que conversaban en la vía pública. Tras la agresión, cuatro hombres resultaron heridos y trasladados al CAP del Nuevo Bosque; entre ellos se encuentran dos personas más que se recuperan en sus viviendas, mientras las autoridades manejan la hipótesis de que el objetivo del ataque resultó ileso.

La Policía señaló que a dos de los lesionados les figuran anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación como indiciados por los delitos de homicidio, fuga de presos, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes.