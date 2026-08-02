FestiBandas 2026 llenó la Plaza de Todos con masiva asistencia de familias

Con la Plaza de Todos completamente llena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó el éxito de la segunda jornada del FestiBandas 2026, asegurando que este evento se ha consolidado como una celebración para todos los bolivarenses, sin distinción de estratos sociales.

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Durante la velada, y tras la presentación de Farid Ortiz, el Rey de los Pueblos, el mandatario resaltó la masiva asistencia y el comportamiento ejemplar del público.

“Al avanzar el evento y después de la presentación de Farid Ortiz, el Rey de los Pueblos, puedo decir que cada año este evento es más exitoso. Agradezco a los asistentes por su excelente comportamiento”, expresó Arana.

El gobernador reiteró su invitación a disfrutar de la programación en un ambiente de sana convivencia, recordando que FestiBandas 2026 es una celebración que exalta el talento, la tradición y la riqueza musical de los municipios de Bolívar.

La Plaza de Todos registra un lleno total, reflejando el respaldo de miles de familias que se han dado cita para vivir una de las fiestas culturales más importantes del departamento, en un espacio diseñado para compartir, disfrutar de la música y fortalecer la identidad bolivarense.