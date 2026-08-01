Gremios hacen llamado al país para poner los ojos en el norte del Cauca y el sur del Valle

El norte del Cauca y el sur del Valle atraviesan una situación que demanda una respuesta conjunta y urgente: el deterioro de la seguridad, es una de ellas.

Los alcaldes de Puerto Tejada, Miranda, Villa Rica, Padilla, Guachené, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao; la Región de Planificación y Gestión del norte del Cauca, AMUNORCA RPG; los sindicatos de la agroindustria de la caña; el Consejo Gremial del Cauca; el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca; Asocaña; Procaña; la SAG Cauca y la SAG Valle, hacen un llamado al país para poner los ojos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y construir soluciones que protejan el empleo, recuperen la competitividad y generen nuevas oportunidades para esta región.

El norte del Cauca y el sur del Valle atraviesan una situación que demanda una respuesta conjunta y urgente: el deterioro de la seguridad, el cierre o la suspensión de operaciones de varias empresas, la pérdida de empleos formales y la reducción de los ingresos municipales, están profundizando las dificultades sociales y económicas de sus habitantes.

Esta situación afecta a trabajadores, proveedores, transportadores, comerciantes, pequeños negocios y familias que dependen directa o indirectamente de estas actividades productivas.

Para los municipios, como por ejemplo Guachené, esto ha significado perder sus principales fuentes de ingresos tributarios.

Al mismo tiempo, sus administraciones enfrentan mayores presiones sociales, pues cada vez más ciudadanos acuden a las alcaldías en busca de empleo, ayudas y alternativas para sostener a sus familias. A todo lo anterior se suma que la situación de seguridad agrava este panorama: los homicidios, las extorsiones, los hurtos, los ataques contra trabajadores y la infraestructura productiva, así como las restricciones a la movilidad, ponen en riesgo la vida, el trabajo y la permanencia de la actividad económica legal en los territorios.

Esta realidad supera la capacidad de respuesta individual de las alcaldías y del sector productivo. Por eso, se requiere la intervención urgente del Gobierno Nacional entrante, de sus ministros y directores de entidades; de los gobernadores del Cauca y del Valle del Cauca; y de las bancadas parlamentarias de ambos departamentos.

El llamado es a instalar una mesa de trabajo territorial que permita construir una hoja de ruta conjunta, con acciones concretas en seguridad, empleo, competitividad, inversión social, fortalecimiento de las finanzas municipales y generación de nuevas oportunidades productivas.