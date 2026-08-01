Puente de la Hermandad toma impulso y promete transformar la conexión del Magdalena con el Atlántico. FOTO: Gobernación.

El proyecto del Puente de la Hermandad, que busca unir a Magdalena y Atlántico sobre el río Magdalena, volvió a tomar fuerza luego de recibir el respaldo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien pidió acelerar los estudios necesarios para llevar la iniciativa a la Fase 3.

Para el Magdalena, la obra representa una apuesta por mejorar la conectividad con el vecino departamento del Atlántico y facilitar el transporte de personas y mercancías. El puente conectará el municipio de Salamina con el corregimiento de Puerto Giraldo, en Ponedera, creando una nueva alternativa vial para la región.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), la infraestructura permitiría reducir hasta en cuatro horas los tiempos de desplazamiento, lo que favorecería la comercialización de productos agrícolas, impulsaría la economía local y fortalecería la integración entre ambos departamentos.

Además de Salamina, municipios como Remolino, Pedraza, El Retén, El Piñón, Cerro de San Antonio, Pivijay, Fundación y Aracataca figuran entre los principales beneficiados por este proyecto, que también impactará a varias poblaciones del Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que el Puente de la Hermandad será una respuesta histórica para conectar a las comunidades rurales con nuevos mercados y mejorar las oportunidades para campesinos y comerciantes.

Asimismo, aseguró que, con el respaldo del Gobierno entrante, el proyecto cuenta ahora con una ruta más clara para avanzar hacia su estructuración definitiva.

Actualmente la iniciativa se encuentra en Fase 1.

El siguiente paso será la contratación de los estudios y diseños de Fase 3, así como la obtención de la licencia ambiental, etapas clave para definir la ejecución de una obra que durante años ha sido considerada estratégica para el desarrollo del Caribe colombiano