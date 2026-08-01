Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, sancionado con 10 días de arresto por desacato judicial. Foto: Cuenta de X de Carlos Pinedo

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y la secretaria de Planeación Distrital, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, fueron sancionados con 10 días de arresto por desacato, según una decisión del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta.

La medida se tomó luego de que el despacho judicial estableciera que los funcionarios no cumplieron una orden de tutela emitida el 19 de noviembre de 2025, en la que se les exigía responder en un plazo de 48 horas un derecho de petición presentado por el ciudadano José Humberto Torres.

La solicitud estaba relacionada con las obras de estabilización costera y construcción de espolones en Playa Salguero, proyecto que fue suspendido tras una decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Torres había solicitado información sobre los trámites adelantados para obtener la licencia ambiental, el estado del contrato, los recursos entregados al contratista y las posibles consecuencias económicas para el Estado.

Aunque la orden judicial fue confirmada en segunda instancia, el juzgado concluyó que la tutela no fue cumplida de manera integral y señaló que ni Pinedo ni Caicedo demostraron haber adoptado medidas eficaces para cumplir con lo ordenado.

El despacho también indicó que desde la administración distrital se canceló una segunda cita programada con el ciudadano sin una posterior reprogramación, situación que fue considerada dentro del análisis del incumplimiento.

La decisión deberá surtir el trámite de consulta ante el juez superior. Si la sanción es confirmada y queda en firme, se ordenará su cumplimiento, sin perjuicio de que la administración distrital deba acatar la tutela.

La decisión judicial abre un nuevo capítulo de tensión alrededor de la administración distrital y del manejo de las solicitudes ciudadanas relacionadas con proyectos de infraestructura en Santa Marta.

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