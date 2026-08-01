Sorprenden en flagrancia a volqueta descargando residuos en la Ciénaga de la Virgen

En el marco de las acciones de control y vigilancia ambiental, la Guardia Ambiental Colombiana sorprendió en flagrancia a una volqueta que pretendía descargar residuos sólidos en una zona de la Ciénaga de La Virgen y evidenció una nueva zona de tala de manglar y degradación ambiental, en jurisdicción de la vereda Puerto Rey.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la oportuna intervención de la Guardia, se evitó la afectación directa a este ecosistema estratégico para la ciudad. El conductor del vehículo fue dejado a disposición de la Policía Ambiental, quienes iniciarán las actuaciones correspondientes por el presunto intento de delito ambiental.

Además de esta situación se evidenció en el lugar la tala indiscriminada de manglar en una extensa zona, la cual también ha sido sometida a una evidente degradación ambiental por los rellenos con todo tipo de residuos.

La Ciénaga de La Virgen es vital para la regulación hídrica de Cartagena y para la vida de miles de familias. Disponer escombros y residuos en estas zonas está prohibido y genera impactos como inundaciones, pérdida de biodiversidad y contaminación.

La Guardia Ambiental Colombiana reitera su compromiso con la protección de los cuerpos de agua y hace un llamado a la ciudadanía para denunciar estas conductas contra el ambiente.