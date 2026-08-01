Altas temperaturas disparan la demanda de energía tras mantenimiento en la planta regasificadora

Las altas temperaturas que se registran en la región continúan impactando el comportamiento de la demanda de energía. Con corte a las 6:00 a. m., de este 1 de agosto, Afinia reportó un incremento acumulado de 161,936 MWh frente a la demanda proyectada durante el periodo comprendido entre la 1:00 a. m. y las 6:00 a. m., volumen de energía equivalente al consumo diario de una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes.

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El mayor incremento se presentó entre la 1:00 a. m. y las 4:00 a. m., franja horaria en la que la demanda superó de manera significativa las proyecciones operativas.

Este comportamiento se registra mientras avanza el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena, una condición que incrementa la exigencia operativa del sistema eléctrico y hace aún más relevante el monitoreo permanente de la demanda para contribuir a la confiabilidad del suministro de energía en la región.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo un factor determinante. En los mercados donde opera la compañía no se registran lluvias y se presentan temperaturas cercanas a los 34 °C, con una sensación térmica de hasta 44 °C, lo que incrementa el uso de equipos de climatización y otros aparatos eléctricos.

De mantenerse estas condiciones durante el día, se espera un comportamiento de la demanda propio de un sábado con altas temperaturas. Por esta razón, Afinia mantiene un seguimiento permanente de la operación y de la evolución de la demanda, implementando las acciones necesarias para contribuir a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico durante este periodo.

Balance de monitoreo durante los dos días que van del mantenimiento.

En total, durante estos dos días la demanda de energía en la región se ha incrementado en 45 mil megavatios, para dimensionar la cifra, esto equivaldría al consumo de 5 meses de energía para un municipio de 120 mil habitantes.

Sobre los pronósticos supera en más de 900 mil MWh según los reportes operativos, el 31 de julio se requirieron 764.129 MWh adicionales respecto al pronóstico, la mayor diferencia se presentó en los periodos P18 y P24.

Por ello, la compañía hace un llamado a todos sus clientes y usuarios a hacer uso eficiente de la energía, especialmente en horas pico: de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

La compañía reitera el llamado a los usuarios para hacer un uso eficiente y responsable de la energía, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Acciones como ajustar el aire acondicionado a temperaturas entre 24 °C y 26 °C, apagar equipos que no estén en uso y aprovechar la iluminación natural contribuyen a reducir la demanda y favorecen una operación más segura y confiable del sistema eléctrico.

Agradecemos la compresión de los usuarios que se han visto impactados por las maniobras operativas que buscan mitigar impactos mayores