Ibagué vuelve al top 3 del desempleo: tasas de interés e inflación golpean el mercado laboral

Tolima

Para el trimestre móvil abril-junio de 2026, Ibagué se ubicó entre las tres ciudades del país con la tasa de desocupación más alta (12,8 %), de acuerdo con el más reciente informe sobre el mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esto representa una reducción de apenas 0,1 puntos porcentuales frente al trimestre abril-junio de 2025, cuando la tasa fue de 12,9 %. Según el DANE, el número de personas desocupadas se redujo en 1.775, al pasar de 32.631 a 30.856 frente al mismo periodo de 2025.

“También debemos reconocer el impacto negativo de la reducción del consumo en sectores generadores de empleo en la ciudad, como el comercio, el sector gastronómico y los servicios de alojamiento. El aumento de las tasas de interés, los efectos de la inflación y los cambios en la dinámica de contratación en el sector público incidieron en los resultados del mercado laboral durante este trimestre”, afirmó la funcionaria.

Según el DANE, en el mismo trimestre Ibagué registró la tercera mayor reducción del desempleo juvenil del país, al bajar 3,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. La tasa de desocupación juvenil pasó del 25,4 % al 21,7 %, una reducción superior a la registrada a nivel nacional, que fue de 0,6 puntos porcentuales. Pese a ello, sigue siendo una de las cinco más altas del país.

Lo bueno

Uno de los resultados destacados fue la reducción de la informalidad laboral, que pasó del 47,7 % al 45,7 %, lo que representa una disminución de 2 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025. A nivel nacional, este indicador se redujo apenas en 0,5 puntos porcentuales.

Las cifras también evidenciaron que durante el trimestre analizado el número de trabajadores formales aumentó en 5.499 personas, mientras que los trabajadores por cuenta propia, los informales y quienes viven del denominado ‘rebusque’ disminuyeron en 4.532, lo que evidencia una mayor generación de empleo formal, principalmente en el sector privado.

Asimismo, sectores estratégicos de la economía registraron un comportamiento favorable. El transporte sumó 1.641 personas ocupadas frente al mismo periodo del año anterior, mientras que la construcción aumentó en 940 ocupados y la industria en 392.