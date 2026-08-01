Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 ago 2026 Actualizado 14:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Estos fueron los ganadores de los Galardones Latido Samario 2026 en La Noche Caracol

Siete personas e iniciativas fueron reconocidas durante la tercera edición de los Galardones Latido Samario, que exaltan el aporte de líderes, empresarios y gestores al desarrollo de Santa Marta.

innlab

Añadir Caracol Radio en Google

Coilombia

La tercera edición de los Galardones Latido Samario reconoció el trabajo de siete personas e iniciativas que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento de Santa Marta y al fortalecimiento de su identidad.

La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo durante La Noche Caracol, uno de los eventos principales de las Fiestas del Mar 2026, organizado por Caracol Radio, la Alcaldía Distrital de Santa Marta e INDETUR.

Los homenajeados fueron:

  • Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recibió el Latido de la Justicia.
  • José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, fue distinguido con el Latido que Acoge Destinos.
  • Pilar Rodríguez (Doña Pily) obtuvo el Latido de la Promoción con Corazón Samario.
  • Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva de Acodres Magdalena, recibió el Latido del Liderazgo Gastronómico.
  • Estereobeat fue reconocido con el Latido de la Expresión Samaria.
  • Fanny María Muñoz Arango, empresaria turística, obtuvo el Latido del Impulso al Territorio.
  • Fabián Rodríguez Reyes, chef y gestor gastronómico, recibió el Latido del Sabor Samario.

Según los organizadores, cada uno de los premiados representa una historia de liderazgo, innovación y servicio que aporta al desarrollo del territorio desde sectores como la justicia, el turismo, la gastronomía, el emprendimiento y la cultura.

Los Galardones Latido Samario llegaron este año a su tercera edición y se consolidan como el principal reconocimiento al mérito ciudadano y turístico de Santa Marta, destacando a quienes impulsan el crecimiento de la ciudad y fortalecen su proyección nacional.

Es importante resaltar que la ceremonia reunió a representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales, empresarios, gremios y líderes de opinión, quienes participaron en una noche dedicada a exaltar el talento y el compromiso con el desarrollo del Distrito.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir