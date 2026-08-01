Estos fueron los ganadores de los Galardones Latido Samario 2026 en La Noche Caracol
Siete personas e iniciativas fueron reconocidas durante la tercera edición de los Galardones Latido Samario, que exaltan el aporte de líderes, empresarios y gestores al desarrollo de Santa Marta.
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La tercera edición de los Galardones Latido Samario reconoció el trabajo de siete personas e iniciativas que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento de Santa Marta y al fortalecimiento de su identidad.
La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo durante La Noche Caracol, uno de los eventos principales de las Fiestas del Mar 2026, organizado por Caracol Radio, la Alcaldía Distrital de Santa Marta e INDETUR.
Los homenajeados fueron:
- Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recibió el Latido de la Justicia.
- José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, fue distinguido con el Latido que Acoge Destinos.
- Pilar Rodríguez (Doña Pily) obtuvo el Latido de la Promoción con Corazón Samario.
- Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva de Acodres Magdalena, recibió el Latido del Liderazgo Gastronómico.
- Estereobeat fue reconocido con el Latido de la Expresión Samaria.
- Fanny María Muñoz Arango, empresaria turística, obtuvo el Latido del Impulso al Territorio.
- Fabián Rodríguez Reyes, chef y gestor gastronómico, recibió el Latido del Sabor Samario.
Según los organizadores, cada uno de los premiados representa una historia de liderazgo, innovación y servicio que aporta al desarrollo del territorio desde sectores como la justicia, el turismo, la gastronomía, el emprendimiento y la cultura.
Los Galardones Latido Samario llegaron este año a su tercera edición y se consolidan como el principal reconocimiento al mérito ciudadano y turístico de Santa Marta, destacando a quienes impulsan el crecimiento de la ciudad y fortalecen su proyección nacional.
Es importante resaltar que la ceremonia reunió a representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales, empresarios, gremios y líderes de opinión, quienes participaron en una noche dedicada a exaltar el talento y el compromiso con el desarrollo del Distrito.