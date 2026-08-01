Estos fueron los ganadores de los Galardones Latido Samario 2026 en La Noche Caracol

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La tercera edición de los Galardones Latido Samario reconoció el trabajo de siete personas e iniciativas que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento de Santa Marta y al fortalecimiento de su identidad.

La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo durante La Noche Caracol, uno de los eventos principales de las Fiestas del Mar 2026, organizado por Caracol Radio, la Alcaldía Distrital de Santa Marta e INDETUR.

Los homenajeados fueron:

Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recibió el Latido de la Justicia.

José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo nacional de Cotelco, fue distinguido con el Latido que Acoge Destinos.

Pilar Rodríguez (Doña Pily) obtuvo el Latido de la Promoción con Corazón Samario.

Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva de Acodres Magdalena, recibió el Latido del Liderazgo Gastronómico.

Estereobeat fue reconocido con el Latido de la Expresión Samaria.

Fanny María Muñoz Arango, empresaria turística, obtuvo el Latido del Impulso al Territorio.

Fabián Rodríguez Reyes, chef y gestor gastronómico, recibió el Latido del Sabor Samario.

Según los organizadores, cada uno de los premiados representa una historia de liderazgo, innovación y servicio que aporta al desarrollo del territorio desde sectores como la justicia, el turismo, la gastronomía, el emprendimiento y la cultura.

Los Galardones Latido Samario llegaron este año a su tercera edición y se consolidan como el principal reconocimiento al mérito ciudadano y turístico de Santa Marta, destacando a quienes impulsan el crecimiento de la ciudad y fortalecen su proyección nacional.

Es importante resaltar que la ceremonia reunió a representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales, empresarios, gremios y líderes de opinión, quienes participaron en una noche dedicada a exaltar el talento y el compromiso con el desarrollo del Distrito.