Galardones Latido Samario: así nació el reconocimiento que exalta a quienes impulsan Santa Marta

Colombia

Los Galardones Latido Samario se han convertido en uno de los reconocimientos más importantes de Santa Marta para destacar a quienes, desde distintos sectores, contribuyen al desarrollo económico, turístico, cultural y social de la ciudad.

La iniciativa llegó este 2026 a su tercera edición como parte de La Noche Caracol, un evento realizado durante las Fiestas del Mar gracias a la alianza entre Caracol Radio, la Alcaldía Distrital de Santa Marta e INDETUR.

La ceremonia reunió a autoridades, empresarios, representantes gremiales y líderes nacionales con el propósito de reconocer trayectorias que fortalecen el orgullo samario.

De acuerdo con los organizadores, los Galardones Latido Samario nacieron con el objetivo de visibilizar el trabajo de personas e instituciones que aportan a la competitividad del territorio y ayudan a posicionar a Santa Marta como un destino turístico de referencia en Colombia. Hoy son considerados el máximo reconocimiento al mérito turístico y ciudadano del Distrito.

Más allá de una ceremonia de premiación, el evento buscó fortalecer el sentido de pertenencia y demostrar el impacto que pueden generar las alianzas entre el sector público, la empresa privada y los medios de comunicación para proyectar la imagen de la ciudad dentro y fuera del país.

Durante la jornada también fue presentado el video institucional ‘Santa Marta, El Corazón del Mund’, una producción que resalta el patrimonio natural, histórico y cultural del Distrito y hace parte de la estrategia para consolidar a la ciudad como un destino competitivo, sostenible y de talla internacional.

El director de INDETUR, José Domingo Dávila, aseguró que los Galardones Latido Samario buscan no solo reconocer a quienes hacen grande la ciudad, sino también inspirar a nuevas generaciones a seguir construyendo el futuro del territorio mediante el liderazgo y el compromiso ciudadano.