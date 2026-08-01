Concejo aprueba creación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal

En sesión de este sábado, el Concejo Distrital de Cartagena aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo N.° 108 de 2026, mediante el cual se crea el Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal.

La iniciativa fue aprobada con 17 votos positivos y tiene como propósito crear una cuenta especial sin personería jurídica para recaudar, administrar y ejecutar los recursos provenientes de multas y sanciones económicas impuestas por casos de maltrato animal en el Distrito.

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Según lo expuesto por la Administración Distrital, el fondo garantizará una fuente permanente de financiación para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de protección y bienestar animal, así como para el desarrollo de programas de esterilización, jornadas de atención veterinaria, campañas de sensibilización y acciones de educación ciudadana.

La iniciativa se fundamenta en la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que obliga a los municipios y distritos a crear fondos destinados a la protección y el bienestar animal. Asimismo, se sustenta en la Constitución Política, el Estatuto Nacional de Protección Animal y la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2024-2035.

De igual manera, se indicó que el proyecto cuenta con concepto favorable de viabilidad financiera, al no generar impacto fiscal negativo ni modificar las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Al término de la votación, el director de la UMATA, Adolfo Pérez, agradeció al Concejo Distrital por la aprobación del proyecto, destacando que representa un avance significativo para consolidar a Cartagena como una ciudad más comprometida con la protección y el bienestar de los animales.

El funcionario explicó que el acuerdo permitirá que los recursos recaudados por concepto de multas por maltrato animal sean destinados exclusivamente al fortalecimiento de programas de protección animal, incluyendo jornadas de esterilización, atención veterinaria y campañas de educación y sensibilización ciudadana.

Por su parte, la concejal Laura Díaz agradeció a la plenaria por respaldar la iniciativa y destacó que el nuevo fondo garantizará que los recursos derivados de las sanciones por maltrato animal sean invertidos en acciones concretas de protección y bienestar. Asimismo, reconoció el trabajo articulado entre la Administración Distrital, los concejales, la bancada Alianza Verde, la UMATA y el equipo técnico que participó en la construcción del proyecto.

A su turno, la concejal Gloria Estrada celebró la aprobación de la iniciativa y señaló que Cartagena contará con un instrumento que fortalecerá la protección de los animales y permitirá hacer más efectiva la aplicación de las sanciones por maltrato. Igualmente, agradeció al alcalde Dumek Turbay por impulsar el proyecto y al Concejo Distrital por respaldarlo durante su trámite.

Finalmente, el concejal Armando Córdoba destacó que la aprobación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Pachamama, resaltando la importancia de promover una relación armónica entre las personas, los animales y el medio ambiente. Asimismo, hizo un llamado a garantizar los recursos necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento del fondo y el cumplimiento de sus objetivos.