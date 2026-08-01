Afinia elimina el recaudo de dinero en puerta y cambia contratistas comerciales en el Caribe

Con el propósito de fortalecer la seguridad de los usuarios, brindar mayor transparencia en los procesos de recaudo e impulsar una relación de confianza con los clientes, Afinia, implementará a partir del 1 de agosto de 2026 nuevas medidas en sus procesos de recaudo y en la operación comercial del servicio de energía.

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Desde esa fecha quedará eliminada la modalidad de recaudo puerta a puerta o en sitio. En consecuencia, ningún gestor, contratista o personal operativo vinculado a la compañía estará autorizado para recibir dinero en efectivo, transferencias, consignaciones o pagos parciales o totales de las facturas directamente en campo.

Los usuarios deberán continuar realizando el pago oportuno de sus facturas únicamente a través de los canales oficiales autorizados, entre ellos los puntos de pago Brinks, SuperGIROS, Efecty y la plataforma PSE, disponible en la aplicación móvil AFINIAPP. Estas medidas buscan brindar mayor seguridad a la comunidad, fortalecer la transparencia en el recaudo y generar confianza en los mecanismos de pago del servicio.

Nuevos contratistas para la gestión comercial

Como parte de la actualización de su operación comercial, la compañía contará con nuevos aliados para la ejecución de actividades comerciales y operativas:

Córdoba y Sucre: INMEL Ingeniería S.A.S.

Bolívar: Ingeniería y Soluciones Especializadas S.A.S.

Estos contratistas realizarán actividades como la lectura de medidores, entrega de facturas, atención de daños, revisión de instalaciones y equipos de medida, suspensión y reconexión del servicio, así como acciones de gestión de cartera con enfoque preventivo e informativo.

Es importante reiterar que ninguno de estos contratistas estará autorizado para recibir pagos directamente de los usuarios. Cualquier pago relacionado con la prestación del servicio deberá efectuarse exclusivamente a través de los canales oficiales de recaudo autorizados por la empresa.

Invitación a la comunidad

Afinia invita a las autoridades locales, juntas de acción comunal, líderes comunitarios y demás grupos de interés a apoyar la divulgación de esta información, con el fin de que los usuarios conozcan oportunamente estos cambios y utilicen únicamente los canales oficiales para realizar el pago de sus facturas.

Para consultas, solicitudes o reportes relacionados con la prestación del servicio, los usuarios podrán comunicarse a través de los canales oficiales de atención de la compañía, como la línea de atención al cliente, la línea 115para el reporte de fallas, la Oficina Virtual y el asistente virtual ALIX.