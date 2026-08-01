Con vibrante desfile y fiesta musical arrancó el XIV Festival de Bandas de Bolívar

La música volvió a adueñarse de Cartagena. El sonido de los clarinetes, trompetas, redoblantes, bombardinos y platillos recorrió el Centro Histórico y despertó la emoción de miles de personas durante la apertura del XIV Festival de Bandas de Bolívar, una celebración que cada año reúne el talento, la tradición y la identidad musical de los pueblos del departamento.

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Niños, jóvenes, adultos y familias enteras se volcaron a las calles para acompañar el majestuoso desfile de comparsas, grupos folclóricos y actores culturales de Cartagena y Bolívar, que partió desde el Camellón de Los Mártires, recorrió las principales calles del Centro Histórico y culminó en el parque Lácides Segovia, en el barrio Manga.

La fiesta apenas comenzaba. Más de tres mil asistentes recibieron a las bandas con aplausos, bailes y ovaciones, mientras cada interpretación convertía la noche en una verdadera celebración de la cultura bolivarense.

La Banda Nueva Generación, de Santa Catalina, abrió el espectáculo, seguida por la Banda 29 de Junio, de San Pedro Consolado (San Juan Nepomuceno); la Banda Juvenil de Santa Rosa de Lima; la Banda Juvenil 16 de Agosto, de Talaigua Nuevo, y la agrupación de San Sebastián de Zambrano, que cerró una primera jornada cargada de emoción, ritmo y orgullo por las tradiciones musicales del departamento.

Durante la apertura, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que el Festival de Bandas trasciende la competencia y se convierte en un espacio para preservar el patrimonio cultural y abrir oportunidades a las nuevas generaciones de músicos.

“Estos eventos no son para decir tantas palabras; son para disfrutarlos, para conocer un pedacito de cada municipio que hoy está representado aquí. Esto es Bolívar: alegría, música, sabor y gente con sueños, como estos muchachos que ven en la música una oportunidad para salir adelante. Desde la Gobernación e Icultur seguiremos apoyando estos espacios”, expresó el mandatario.

La emoción también se reflejó entre quienes llegaron desde distintos rincones del país para vivir esta tradición.

Javier Barraza, oriundo del sur de Bolívar y residente en Barranquilla, aseguró que el festival lo conecta con sus raíces.

“Me gusta este festival. Soy del sur de Bolívar, pero vivo en Barranquilla, y este evento me transporta a mi pueblo. Por eso vengo con mi familia a disfrutarlo. Gracias a la Gobernación por mantener este encuentro cada año”, afirmó.

Para Alicia Yépez, asistir al Festival de Bandas ya hace parte de las tradiciones familiares.

“Me gusta venir con mis hijos para que disfruten de la buena música y vean el talento de estos jóvenes. Ellos esperan este momento todos los años y lo disfrutan muchísimo”, comentó.

Poncho Zuleta, un show

La primera noche concluyó con la presentación del maestro Poncho Zuleta, quien puso el toque vallenato a una jornada llena de emociones y confirmó por qué el Festival de Bandas de Bolívar es uno de los encuentros culturales más esperados del departamento.

La programación continuará este sábado desde las 6:00 de la tarde con las presentaciones de las bandas concursantes y la premiación de las categorías menores y mayores. El gran cierre será en la Plaza de Toros de Cartagena, con entrada gratuita, donde el legendario salsero Óscar de León despedirá esta edición del festival con un espectáculo que promete poner a cantar y bailar a miles de asistentes.