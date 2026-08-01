Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 ago 2026 Actualizado 14:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Atentado terrorista en Cúcuta: al menos siete policías resultaron heridos

Al menos ocho explosiones se sintieron, la más fuerte frente a la sede del Banco BBVA, en inmediaciones del comando de Policía de Norte de Santander.

Añadir Caracol Radio en Google

Luego de la activación de un carro bomba y varios explosivos, siete uniformados de la Policía resultaron heridos en el ataque dirigido contra el Comando de Policía de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con versiones preliminares, sobre las 3:30 de la mañana de este sábado, 01 de agosto, se escucharon al menos ocho descargas explosivas que mantienen bloqueada la vía de acceso a la Central de Abastos de la ciudad.

Noticia en desarrollo...

Noticia en desarrollo...

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir