Atentado terrorista en Cúcuta: al menos siete policías resultaron heridos

Luego de la activación de un carro bomba y varios explosivos, siete uniformados de la Policía resultaron heridos en el ataque dirigido contra el Comando de Policía de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con versiones preliminares, sobre las 3:30 de la mañana de este sábado, 01 de agosto, se escucharon al menos ocho descargas explosivas que mantienen bloqueada la vía de acceso a la Central de Abastos de la ciudad.

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