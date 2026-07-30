Barrancabermeja exige soluciones a la ESSA por fallas en el servicio de energía

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja manifestó su preocupación por las constantes deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica durante una reunión de articulación con la Electrificadora de Santander (ESSA), en la que participaron el alcalde y su equipo de gobierno. Allí fueron expuestas las principales inconformidades de la comunidad frente a las fallas que afectan tanto al casco urbano como al sector rural.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, explicó que durante el encuentro se trasladaron a la empresa las inquietudes que líderes comunales, presidentes de juntas de acción comunal y habitantes han venido expresando a la administración distrital por las inconsistencias en la prestación del servicio.

Como resultado de la reunión, la Alcaldía solicitó a la ESSA una mayor presencia de personal directivo en Barrancabermeja con capacidad para tomar decisiones, implementar planes de contingencia y mejorar la atención a los usuarios. Además, insistió en la necesidad de fortalecer los programas de mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

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Ramírez Alipio advirtió que estas acciones cobran mayor importancia ante la proximidad del fenómeno de El Niño, que representará un reto para la prestación del servicio en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Anunció que en los próximos días sostendrán una nueva reunión en Bucaramanga con el gerente general de la ESSA para reiterar las preocupaciones de la comunidad y buscar soluciones que garanticen un servicio más eficiente para las comunidades ante las alta temperaturas, clima habitual del distrito.