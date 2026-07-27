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27 jul 2026 Actualizado 11:26

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Tema del día

¿Qué opina de los escándalos en torno a Petro, los casos Angie Rodríguez y hermanas Guerrero?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona)

Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona)

Angie Rodríguez y Juliana Guerrero. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona)
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Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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