Al menos seis muertos en un ataque vinculado al narcotráfico en Guatemala

Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida en un ataque armado vinculado a una disputa de territorio por la venta de drogas en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía.

El crimen, perpetrado por desconocidos dentro de una vivienda, ocurrió en la aldea urbana Boca del Monte del municipio de Villa Canales la noche del sábado, señaló la institución en un reporte.

De acuerdo con el informe, las víctimas estaban “conviviendo” en la celebración de un cumpleaños y los atacantes dispararon en el momento que se quemaban fuegos artificiales en la calle.

Un vocero de la Policía dijo a la AFP que, según las primeras investigaciones, el incidente estaría ligado a una disputa de “territorio” entre bandas de “narcomenudeo” en el sector.

Casi la mitad de la violencia en Guatemala es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

Según cifras oficiales, el país cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.