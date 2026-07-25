🔴La Velada del Año VI de Ibai EN VIVO: siga minuto a minuto el evento, las peleas y shows musicales

Estadio La Cartuja, en Sevilla, en donde se realizará la Velada del Año VI. Al frente, a la derecha, la influencer colombiana La Parce, a la derecha, el cantante colombiano Juanes. Fotos: Getty Images y página web oficial de la Velada VI.

Este sábado, 25 de julio, en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España, se llevará la sexta edición de uno de los eventos de entretenimiento más importantes a nivel mundial de la última década: se trata de La Velada, un show de boxeo protagonizado por creadores de contenido de todo el mundo, especialmente de habla hispana, creado por el reconocido influencer español Ibai Llanos.

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¿A qué hora será La Velada VI en Colombia y por dónde verlo?

La Velada del Año VI iniciará a las 12:00 del mediodía, hora Colombia, y será transmitidos por los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y, además, TikTok LIVE.

Colombia estará presente en el evento

Colombia estará representado en el país en La Velada VI desde dos frentes: el deportivo y el musical.

En el primero, la creadora de contenido Valeria ‘La Parce’ hace parte de la cartelera de peleas en donde se subirá al ring para pelear contra la española Fabiana Sevillano en el primer combate de la noche.

en el primer combate de la noche. En el segundo, Juanes, reconocida cantante colombiano, hará parte del show musical del evento.

Así las cosas, en Caracol Radio le contamos el minuto a minuto del evento para que esté enterado de cómo será la participación de los colombianos y cómo va avanzando el show que, entre otras cosas, se extenderá a lo largo de casi 8 horas.

Siga el minuto a minuto de la Velada del año VI aquí:

Hay nuevos mensajes Así fue el careo de la colombiana 'LaParce'

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