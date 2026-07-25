Joven fue asesinado a tiros en Villanueva- Bolívar durante fuerte aguacero

Ni el fuerte aguacero que caía sobre Villanueva, Bolívar, evitó que sicarios ejecutaran un ataque armado que dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años durante la noche de este jueves en el barrio Villa Camila.

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La víctima fue identificada como Esneider Yair Vásquez Pérez, conocido con el alias de ‘el Tranfu’, quien se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que también se desplazaban en un vehículo similar.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Bolívar, los atacantes lo alcanzaron en plena vía y, sin cruzar palabra, le dispararon en repetidas oportunidades. Los habitantes del sector, alertados por las detonaciones, acudieron al lugar e intentaron auxiliar al joven, pero este falleció antes de recibir atención médica.

Tras cometer el homicidio, los responsables emprendieron la huida y, hasta el momento, no han sido capturados.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Entre las líneas de investigación que manejan las autoridades figura un posible ajuste de cuentas, que estaría relacionado, de manera preliminar, con un hombre conocido con el alias de ‘Cuki’.

Durante las verificaciones, los investigadores establecieron que Vásquez Pérez había regresado a Villanueva hace aproximadamente seis meses, luego de permanecer un tiempo fuera del municipio.

Asimismo, las autoridades confirmaron que el joven registraba seis anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA): dos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, dos por homicidio, una por delitos relacionados con estupefacientes y otra por hurto calificado.