En una invasión de Arroz Barato mataron a pastor evangélico con anotaciones judiciales

En el barrio Arroz Barato, invasión Argos, el día jueves 23 de julio sobre las 01:10 a.m. se presentó el homicidio de Lucas Martínez Moncaris, de 56 años, natural de Bocachica en la zona insular de Cartagena, quien registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento (2019 y 2023) y amenazas (2022).

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, testigos escucharon unas detonaciones y al salir encontraron el cuerpo tendido en vía pública, de este hombre que también era un reconocido pastor evangélico.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal del CTI, mientras que los sicarios permanecen prófugos de la justicia. Entre tanto, lo que se maneja preliminarmente, es que se trataría de un ajuste de cuentas relacionado con el prontuario del líder religioso.