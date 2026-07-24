Capturan por orden judicial a un hombre en Zambrano por agredir a su pareja

La Policía Nacional, a través de los funcionarios de la Zona de Atención del municipio de Zambrano, en el departamento de Bolívar, logró la captura mediante orden judicial de un hombre de 37 años, en desarrollo de los planes de registro y control.

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Durante la verificación de antecedentes, las autoridades evidenciaron que le figuraba una orden vigente de captura por el delito de violencia intrafamiliar, por lo que se hizo efectiva su detención.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Santa, donde se materializó la orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Zambrano, a solicitud de la Fiscalía 53 Local de El Carmen de Bolívar.

De acuerdo con la investigación, presuntamente el capturado agredió violentamente a su pareja sentimental, ocasionándole múltiples heridas de consideración en el rostro, hechos por los cuales era requerido por la autoridad judicial competente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto y a solucionar las diferencias mediante el diálogo. Ningún acto de violencia tiene justificación. Invitamos a las víctimas o a cualquier ciudadano que conozca estos hechos a denunciar oportunamente a través de la Patrulla Púrpura o de las líneas de emergencia 123 o de Orientación 155, para actuar de manera inmediata y proteger la vida e integridad de las personas.”

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar y permanecerá a la espera de que un Juez de la República defina su situación judicial.