La ANSV llevará una nueva jornada para fortalecer la seguridad vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desarrollará del 27 al 31 de julio una nueva jornada de la Estrategia de Intervención a Municipios en Neiva y La Plata. Durante cinco días, la entidad adelantará acciones de asistencia técnica, formación y sensibilización orientadas a fortalecer la gestión de la seguridad vial, promover comportamientos seguros y consolidar el trabajo articulado con las autoridades territoriales.

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La programación reunirá a conductores, motociclistas, peatones, ciclistas, organismos de tránsito, empresas, instituciones educativas y entidades públicas en espacios de capacitación, asistencia técnica y actividades pedagógicas dirigidas a fortalecer las capacidades de los diferentes actores viales.

Entre las actividades programadas se encuentran jornadas de formación para conductores de transporte especial y de vehículos de emergencia; talleres sobre gestión de la velocidad y planificación de controles; asistencias técnicas en movilidad escolar y planes de gestión de la velocidad; capacitaciones en Primer Respondiente (Protocolo PAS); puntos pedagógicos dirigidos a motociclistas, peatones y ciclistas; acciones de sensibilización para usuarios del transporte público y operativos preventivos en distintos corredores viales de ambos municipios.

La intervención se desarrollará en un contexto que mantiene importantes retos en materia de seguridad vial. Entre 2023 y 2025, Neiva registró 1.142 personas lesionadas y 232 fallecidas en siniestros viales, cifras que evidencian la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, educación y articulación institucional para proteger la vida en las vías.

Esta jornada da continuidad al acompañamiento que la ANSV ha brindado a Neiva mediante procesos de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y acciones pedagógicas, consolidando el trabajo conjunto con las autoridades locales y departamentales para promover una movilidad más segura en el departamento del Huila.

Con esta intervención, la ANSV reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades territoriales y la promoción de una cultura de seguridad vial que contribuya a salvar vidas y a construir entornos de movilidad más seguros para todos