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24 jul 2026 Actualizado 22:28

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La ANSV llevará una nueva jornada para fortalecer la seguridad vial

Del 27 al 31 de julio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrollará una agenda de actividades en Neiva y La Plata

La ANSV llevará al Huila una nueva jornada para fortalecer la seguridad vial

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desarrollará del 27 al 31 de julio una nueva jornada de la Estrategia de Intervención a Municipios en Neiva y La Plata. Durante cinco días, la entidad adelantará acciones de asistencia técnica, formación y sensibilización orientadas a fortalecer la gestión de la seguridad vial, promover comportamientos seguros y consolidar el trabajo articulado con las autoridades territoriales.

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La programación reunirá a conductores, motociclistas, peatones, ciclistas, organismos de tránsito, empresas, instituciones educativas y entidades públicas en espacios de capacitación, asistencia técnica y actividades pedagógicas dirigidas a fortalecer las capacidades de los diferentes actores viales.

Entre las actividades programadas se encuentran jornadas de formación para conductores de transporte especial y de vehículos de emergencia; talleres sobre gestión de la velocidad y planificación de controles; asistencias técnicas en movilidad escolar y planes de gestión de la velocidad; capacitaciones en Primer Respondiente (Protocolo PAS); puntos pedagógicos dirigidos a motociclistas, peatones y ciclistas; acciones de sensibilización para usuarios del transporte público y operativos preventivos en distintos corredores viales de ambos municipios.

La intervención se desarrollará en un contexto que mantiene importantes retos en materia de seguridad vial. Entre 2023 y 2025, Neiva registró 1.142 personas lesionadas y 232 fallecidas en siniestros viales, cifras que evidencian la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, educación y articulación institucional para proteger la vida en las vías.

Esta jornada da continuidad al acompañamiento que la ANSV ha brindado a Neiva mediante procesos de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y acciones pedagógicas, consolidando el trabajo conjunto con las autoridades locales y departamentales para promover una movilidad más segura en el departamento del Huila.

Con esta intervención, la ANSV reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades territoriales y la promoción de una cultura de seguridad vial que contribuya a salvar vidas y a construir entornos de movilidad más seguros para todos

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