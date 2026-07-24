Capturan a alias Riky con un arma de fuego en el barrio Blas de Lezo

En desarrollo de actividades de patrullaje, registro y control, uniformados de la Policía Nacional, con el apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial, capturaron en flagrancia a un presunto delincuente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El procedimiento se llevó a cabo hacia las 3:30 de la tarde en el barrio Blas de Lezo, sector La Roan, donde fue capturado un sujeto de 25 años, conocido con el alias de ‘Riky’, quien se movilizaba en una motocicleta.

Durante el registro a persona, los uniformados le hallaron en su poder un revólver de fabricación industrial, marca Llama Martial, calibre .38 Special, junto con cuatro cartuchos sin percutir.

De acuerdo con las primeras informaciones, el capturado, al parecer, pretendía cometer un hurto en el sector cuando fue interceptado por los uniformados. En redes sociales circula un video en el que se observa el momento del procedimiento policial, durante el cual fue reducido por unidades de la Seccional de Inteligencia Policial.

Alias ‘Riky’ fue informado de sus derechos como persona capturada y quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, violación de medidas sanitarias y tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional en Cartagena continúa desarrollando una ofensiva permanente contra el hurto. En lo corrido del año, se han capturado 631 personas por este delito.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y la capacidad de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos cada vez más seguros para todos los cartageneros y visitantes. Nuestra prioridad es anticiparnos al delito y actuar con contundencia frente a quienes pretendan afectar la tranquilidad ciudadana”, manifestó el teniente coronel Alejandro Salgado Cárdenas, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.