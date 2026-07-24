Inician el desmonte de las letras de Cartagena para su restauración e instalación en Puerto Duro

Este viernes se inició el traslado de las letras de Cartagena de las playas de Marbella a la plazoleta de Puerto Duro, donde serán restauradas y reacondicionadas por artistas locales para recuperar su brillo y esplendor junto a la India Catalina. La estructura será instalada de manera permanente en ese espacio tras una intervención que busca fortalecer su estructura y preservar uno de los símbolos urbanos más representativos de la ciudad.

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El traslado hace parte de las obras que se ejecutan para la construcción del Gran Malecón del Mar, proyecto que transformará por completo el borde costero de la ciudad.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se informa que las letras, que durante años identificaron a Marbella, no regresarán a ese lugar. En su reemplazo, cuando el Gran Malecón del Mar llegue a ese sector, se instalará un nuevo monumento con letras de Cartagena, concebido desde cero bajo una propuesta arquitectónica y artística acorde con la identidad visual del malecón.

Estas nuevas letras estarán integradas al lenguaje de diseño de la obra, con materiales, acabados y una estética contemporánea que dialogará con el nuevo espacio público y la renovación urbana que impulsa el Distrito.

Así, Cartagena conservará uno de sus íconos más queridos en Puerto Duro, completamente restaurado por talento local, mientras el Gran Malecón del Mar incorporará una nueva versión de las letras, diseñada, especialmente, para convertirse en uno de los grandes referentes visuales y turísticos de esta transformación histórica de la ciudad.